شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوقف أنشطتها في المتوسط فورا والان نبدء بالتفاصيل

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم، تركيا بوقف أنشطتها في المتوسط فورا والمشاركة بالحوار، وقال بأن تنقيب تركيا في منطقة تابعة لقبرص ومصر يقوض الأمن، كما أن تجديد تركيا لأنشطة التنقيب في المتوسط يؤجج التوتر.

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