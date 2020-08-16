اندلاع نزاع عشائري ضمن قضاء الهارثة في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع نزاع عشائري "عنيف"في قضاء الهارثة شمال البصرة.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "نزاعا بين عشيرتين اندلع في قضاء الهارثة في محافظة البصرة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وتشهد البصرة ومحافظات اخرى بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تستخدم فيها مختلف الاسلحة تسفر احيانا عن قتلى واصابات.