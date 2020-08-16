- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مرتزق سوري في ليبيا يشكو تأخر رواتبهم وتهديدات تركيا لهم بالفصل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تداولت صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لمقاتل سوري ممن يوصفون بـ“المرتزقة“ في ليبيا، يتحدث فيه عن أوضاعه وأوضاع زملائه الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق غربي البلاد.
ويؤكد المقاتل، بحسب المقطع الصوتي المتداول، أنه ”ينتمي لفصيل الحمزات السوري، الذي كان من أوائل الواصلين إلى ليبيا“، مشيرا إلى أن ”عددهم يقدر بنحو ألفي عنصر اشتركوا في العديد من المعارك“.
وقال إنه ”تم إبلاغهم بأنهم مجمدون وليس لديهم أي حقوق“، موضحا أن ”بعض عناصر الفصيل تلقى رواتب، فيما لم يستلم نحو 90 آخرين أي مبالغ مالية“.
وذكر ”المرتزق“ السوري أنه ”لم يكن هدفهم لا جهاد ولا محاربة الليبيين، بل ذهبوا من أجل المال؛ لأن ظروفهم الحياتية في سوريا كانت بغاية الصعوبة“.
وهدد العنصر بأنهم ”سيتظاهرون ويكشفون لتركيا ولغيرها ما يحدث معهم، وأنهم سيرسلون مقاطع توضح وضعهم إلى عدة قنوات ووسائل إعلام عربية“ .
كانت هذه تفاصيل خبر مرتزق سوري في ليبيا يشكو تأخر رواتبهم وتهديدات تركيا لهم بالفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.