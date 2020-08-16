جائزة "حمدان الطبية" تعقد ندوة غداً الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تعقد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الندوة الثالثة من سلسلة الندوات عبر الإنترنت غداً تحت عنوان «أمراض الرئة في مراحل الإصابة المبكرة بكوفيد – 19» وسيتحدث خلال الندوة كل من البروفيسور جون نيكولز أستاذ علم الأمراض بجامعة هونغ كونغ والذي شارك كعضو رئيس في فريق البحث لعزل فيروس سارس التاجي أثناء الانتشار العالمي في عام 2003. ود. ريتشارد راسل استشاري الأمراض التنفسية والباحث الإكلينيكي للأبحاث السريرية في قسم نوفيلد للطب في جامعة أكسفورد، ومدير قطاع ويست هامبشير للخدمات التنفسية المتكاملة، كما أنه المحرر المؤسس لمجلة «مرض الانسداد الرئوي المزمن».



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كما سيشارك في إدارة الندوة د. بسام محبوب أستاذ بكلية الطب بجامعة الشارقة وباحث في مركز ميكينز لأبحاث الجهاز التنفسي بجامعة ماكجيل في كندا، والأمين العام لجمعية الإمارات لأمراض الصدر.

وكانت الجائزة قد عقدت ندوتها الثانية ضمن سلسلة الندوات العلمية - عبر الإنترنت، والتي ناقشت موضوع (تشخيص وعلاج كوفيد 19)، بحضور أكثر من 800 مشارك من جميع أنحاء العالم.

وقد شارك بالحضور ميرزا الصايغ والدكتور أحمد الهاشمي أعضاء مجلس أمناء الجائزة وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة. وتوجه عبدالله بن سوقات بالشكر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وشركة أبوظبي للخدمات الطبية - صحة وجمعية الإمارات الطبية لمساهمتها في إنجاح الندوات السابقة والحالية كما أكد أهمية التعاون بين الجائزة والهيئات الوطنية المعنية بارتقاء القطاع الطبي بصفة عامة والبحث العلمي بصفة خاصة والتي تعد إحدى أهم أولويات الجائزة.