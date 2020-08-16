شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات القادمة من رومانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، أولى الرحلات القادمة من رومانيا، وعلى متنها 147 راكبا، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، وتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.

وقامت سلطات مطار الغردقة، باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود، وكان في إستقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

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