كورونا..إغلاق سبعة أحياء سكنية “هاجمها” الفيروس في مراكش

دفعت الوضعية الوبائية التي تعيشها مدينة مراكش السلطات المحلية إلى إعادة الحجر في بعض أحياء المدينة.

وشهدت بعض الأحياء في مدينة مراكش إعادة الحجر ويتعلق الأمر بسيدي يوسف بن علي، والحي الحسني، والحي المحمدي، والمحاميد، والمنارة، وجامع الفنا، وقشيش.

وستعرف الأحياء المذكورة الحد من التنقلات إلا في الحالات الضرورية، المرتبطة بالصحة، أو العمل، أو اقتناء حاجيات التموين، وتم تحديد وقت إغلاق المقاهي، والمطاعم في الساعة العاشرة ليلا، وتكثيف المراقبة للوحدات الانتاجية، والمهنية بمختلف أصنافها، وأحجامها، للتأكد من الالتزام باحترام التدابير الاحترازية الجاري بها العمل.

وسجلت مدينة مراكش 229 إصابة مؤكدة بالفيروس من مجموع 256 إصابة على مستوى جهة مراكش-آسفي، وذلك يوم أمس السبت.