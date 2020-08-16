وزارة الأوقاف تعفي خطيبا قام بإمامة الناس بقاعة سرية بأحد المنازل

قام أحد الخطباء في مسجد تجزئة البلدية، التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، لجهة درعة تافيلالت، بإمامة الناس بقاعة سرية في أحد المنازل.

وعلى إثر ذلك، قرر أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إنهاء تكليف الخطيب المعني بالأمر كقيم ديني من مهمة الخطابة، من مسجد تجزئة البلدية.

وعهد المصدر نفسه إلى المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت بتنفيذ هذا القرار.

وجاء في قرار التبليغ، أنه بناء على الظهير الشريف رقم 1.14104، الصادر في 20 رجب 1435، 20 ماي 2014، المتعلق بتنظيم مهام القيميين، وتحديد وضعياتهم.

وزاد: “إن الخطيب عبد الغني قزيبر، خطيب تجزئة البلدية، التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة تافيلالت، قام بإمامة الناس بقاعة سرية بأحد المنازل أعدت لهذه الغاية دون سند قانوني، تقرر إنهاء تكليف الخطيب عبد الغني قزيبر، كقيم ديني من مهمة الخطابة، من مسجد تجزئة البلدية ابتداء من تاريخ التبليغ”.