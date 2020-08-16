بعد إجرائهم لتحاليل جديدة.. تأكيد إصابة 23 عنصرا داخل نادي اتحاد طنجة بكورونا وشفاء لاعب

أجرى فريق اتحاد طنجة، أمس السبت، مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا على 23 عنصرا داخل النادي، منهم لاعبون، وأطر تقنية، وإدارية داخل النادي.

وحسب بلاغ، نشره النادي في صفحته الرسمية، فإن نتائج التحاليل جاءت كلها إيجابية، ما عدا لاعب واحد شفي من الوباء، بينما تأكدت إصابة لاعب آخر، كان من مخالطي اللاعبين الآخرين، الذين تأكدت إصابتهم، في الأسبوع الماضي.

يذكر أن اتحاد طنجة كان قد سجل، قبل أسبوع، إصابة 23 عنصرا داخل النادي، منهم لاعبون، ومدرب الفريق، وإداريون، إذ دخل اللاعبون مرحلة العلاج، والحجر الصحي في منازلهم، ما نتج عنه تأجيل مباراة الفريق مع نهضة بركان، التي كان سيستضيفها مركب إبن بطوطة في طنجة.