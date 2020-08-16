الفنان هاشم ابن الراحل البسطاوي يدخل القفص الذهبي

بعد أيام من انتشار أنباء دخول الفنان، هاشم البسطاوي، القفص الذهبي، أكد الفنان محمد الشوبي، أمس السبت، ذلك، عبر نشر صورة للعريس رفقة زوجته، موجها إليه التهاني بهذه المناسبة.

وراجت أخبار زواج ابن الممثل الراحل، محمد البسطاوي، هاشم، بشكل واسع، بينما التزم الأخير الصمت، قبل أن يؤكد الشوبي صحة الخبر.

وقال الشوبي حول صورة العروسين: “مبروك وألف مبروك عليكم الله يوفقك العزيز ولد الغالي وأخ الغالي أسامة البسطاوي ورفيقة الدرب الفني سعاد النجار.. الله يحفظكم بالرفاه والبنين”.

وانتشرت صورة هاشم البسطاوي، وزوجته على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، علما أنه سبق أن نشر صورة فتاة رفقته دون الحديث مباشرة عن ارتباطه.