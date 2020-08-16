“شي وقات”.. “يوتوب” يحجب أغنية “جيلان” بعد التبليغ عنها

اختفت أغنية الفنانة جيلان، وبيتهوفن، “شي وقات”، من يوتوب، بسبب التبيلغ عنها من طرف الموزع الموسيقي، عاطف الزيناشي.

واختفى كليب الأغنية، الصادر، في فبراير الماضي، من على قناة الفنانة خولة مجاهد، الملقبة بـ”جيلان”، على موقع يوتوب، الذي أكد أن السبب وراء ذلك هو التبيلغ عنها من طرف عاطف الزياشي.

وأدى خلاف بين جيلان، وبيتهوفن، والموزع الموسيقي الزيناي إلى تبليغ الأخير عن الأغنية، التي يملك حقوق ملكيتها، ما أدى إدارة يوتوب إلى حجبها على الموقع.

وحققت أغنية جيلان، وشريك حياتها “بيتهوفن”، نجاحا كبيرا، وقد عرضت، في شهر رمضان، كأغنية جنريك لمسلسل “عنبر وياقوت”، الذي بث على قناة الأولى.