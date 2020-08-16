النقب: إغلاق شارع رئيس احتجاجا على هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق عدد من المتظاهرين مفرق رهط (لهافيم) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أمام حركة السير مساء اليوم، الأحد، احتجاجا هدم البيوت ودعوا لإغلاق ما تسمى "سلطة توطين النقب".
ونظمت وقفة احتجاجية في المكان شارك فيها رؤساء السلطات المحلية والمجلس الإقليمي للقرى غير معترف بها في النقب واللجنة الشعبية، على إثر الاعتداءات المستمرة على أهالي النقب وفي ظل استمرار سياسة الهدم والترحيل وفي أعقاب القرارات التي اتخذها رؤساء السلطات المحلية في النقب بمقاطعة وإغلاق ما تسمى "سلطة تطوير النقب". وطالبوا بإلغاء وحدة "يوآف" والوقف الفوري لهدم البيوت.
وأكد المتظاهرون على "المطالب الشرعية وحق أهلنا في العيش الكريم والمسكن كسائر مواطني البلاد، ورفضنا للوصاية ولسياسة التمييز والتهميش التي تمارسها السلطات ضد أهالي النقب".
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