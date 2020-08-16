إثيوبيا ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل وتصفها "بالتاريخية"

الأحد 16 أغسطس 2020

رحب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، بقرار الإمارات عقد معاهدة سلام مع إسرائيل، ووصفه بـ"التاريخي".



وأشاد آبي أحمد في بيان بقرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهنأ حكومة دولة الإمارات وإسرائيل لاتخاذهما الخطوة الهامة.

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واعتبر القرار التاريخي يحقق التقارب الضروري لتعزيز الجهود العالمية في حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

والخميس الماضي، أعلن عن معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية، ضمنت إنهاء خطة إسرائيلية لضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وأحيت مسار السلام في الشرق الأوسط.

ومنذ الإعلان عن القرار سارعت عواصم إقليمية ودولية للترحيب بالخطوة التي وصفت بالشجاعة.