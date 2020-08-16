شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخارجية الإماراتية أن الخطاب الإيراني غير مقبول و تحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في الخليج العربي.
وأكدت دولة الإمارات رفضها للخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية وتعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.
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