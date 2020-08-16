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الإمارات تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

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استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني.

وقالت الخارجية الإماراتية أن الخطاب الإيراني غير مقبول و تحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في الخليج العربي.

وأكدت دولة الإمارات رفضها للخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية وتعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.

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