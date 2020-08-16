شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج والان نبدء بالتفاصيل

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني.

وقالت الخارجية الإماراتية أن الخطاب الإيراني غير مقبول و تحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن و الاستقرار في الخليج العربي.

وأكدت دولة الإمارات رفضها للخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية وتعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.