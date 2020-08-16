شكرا لقرائتكم خبر عن بؤرة في محطة حاويات تنذر بعودة شرسة لكورونا في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ العدد الأولي لحالات الإصابة في الموقع في محطة حاويات كواي تسينج 63 حالة، بما في ذلك عمال في نحو 10 شركات؛ وسوف يتم فحص ما يصل إلى 8 آلاف شخص يعملون في المنشأة، وفقا لهيئة الإذاعة.
وبعد انخفاض أعداد العدوى حتى وصلت إلى الصفر في الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات الواردة من الخارج، قبل أن تؤدي الموجة الثالثة من العدوى المنقولة محليا للفيروس إلى ارتفاع الحصيلة إلى 4481 حالة إصابة، مع تسجيل 69 حالة وفاة.
ووفقا لهيئة الإذاعة، قال تشوانج شو-كوان، من مركز حماية الصحة، إن الفيروس قد انتقل على الأرجح في المنطقة العامة بالمحطة، حيث يتناول العمال طعامهم ويستحمون ويستريحون.
وقال تشوانج إنها ستكون ضربة كبيرة إذا تعين إغلاق المحطة لأنها تتعامل مع معظم السلع المستوردة إلى هونج كونج.
إذ ان مع توجه اقتصاد هونج كونج نحو الخدمات المالية والعقارات، يتم استيراد معظم السلع الاستهلاكية.
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