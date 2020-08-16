هل نجحت استراتيجية السويد في التعامل مع الفيروس؟

ستوكهولم ـ د ب أ: إن ما يعتبر أسوأ الأحلام بالنسبة للمتشككين في إجراءات الاغلاق، هو أمر واقع في السويد، حيث أغلب الأنشطة مفتوحة والمدارس التي تستقبل طلابها، كما لا يتم فرض ارتداء أقنعة الوجه الواقية بصورة إلزامية.

وبينما ظلت تلك الاستراتيجية الاستثنائية، مشكوكا بها على نطاق واسع، إلا أن تراجع أعداد الإصابات الجديدة يستوجب إلقاء نظرة أقرب على أوجه القصور والنجاحات الخاصة بالنموذج السويدي. وبعد مرور أكثر من نصف عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، مازال الوقت مبكرا لإجراء تقييم نهائي بشأن استراتيجية الصحة المتبعة في السويد.

من الناحية الاقتصادية، كان أداء السويد جيدا إلى حد ما، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي السويدي بنسبة 6ر8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، وهو انخفاض غير مسبوق خلال الأربعين عاما الماضية، إلا أنه أقل بكثير من الانخفاض القياسي الذي تم تسجيله في منطقة اليورو بنسبة 1ر12 بالمئة في نفس الفترة. لكن في مجال الصحة، يعتبر المشهد مختلفا تماما. فقد سجلت الدولة الصغيرة التي يبلغ تعدادها السكاني 10 ملايين نسمة، نحو 5800 حالة وفاة، وأكثر من 84 ألف حالة إصابة منذ ظهور الفيروس هناك لأول مرة في أواخر يناير الماضي. وفي أبريل الماضي، بلغ عدد حالات الوفاة اليومية أكثر من 100. وفيما يتعلق بحجم السكان، فإن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة تقدر بنحو خمسة أضعاف الحصيلة في الدنمارك أو ألمانيا، وهو خامس أعلى معدل للوفيات في أوروبا. وبعد لوكسمبورج الصغيرة، يوجد في السويد حاليا أكبر عدد من حالات الإصابة بين كل 100 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا.