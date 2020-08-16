كورونا المستجد: مناعة المتعافين تدوم 6 أشهر ..والصحة العالمية ترصد قفزة في الحالات

ـ السعودية تستأنف الدراسة عن بُعد

ـ وفيات وإصابات جديدة بدول الخليج

ـ قفزة جديدة للإصابات في تونس

ـ سوريا تسجل 78 إصابة جديدة

ـ الأردن يعزل منطقة بمحافظة إربد

ـ الإصابات في أميركا تقترب من 5ملاين و300 ألف

ـ موجة جديدة في نيوزيلندا

ـ أكثر من 63 ألف إصابة جديدة في الهند

ـ جنوب إفريقيا تلغي قيود العزل العام

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت دراسة صينية جديدة أن 70% من المصابين بفيروس كورونا يبقون على الأجسام المضادة لمدة 6 أشهر على الأقل بعد ظهور الفيروس. وتعد هذه نتيجة بحث بقيادة علماء في جامعة “هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا” في مدينة ووهان الصينية بعد متابعة 349 مصاباً بفيروس كورونا خلال فترة ستة اشهر، وفقاً لمعدي الدراسة.

وكشفت الدراسة أنه بعد متابعة أكثر من 300 مصاب بالفيروس لمدة ستة اشهر تجاوزت مؤشرات تواجد الأجسام المضادة نسبة 70%. وذكر معدو الدراسة “تشير بياناتنا إلى مناعة مستمرة في المصابين بفيروس كورونا والمتعافين، ما يعني وجود مناعة لفترة طويلة”. ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة “ميدركسيف” للمقالات العلمية ولم تخضع لمراجعة باحثين آخرين. يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الاول إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 ألفا و 237 حالة.

خليجيا، أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الدراسة ستكون عن بُعد في جميع مراحل التعليم العام لأول 7 أسابيع، مع تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول. وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و508 إصابات ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 76 ألفا و 205 حالات. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و210 إصابات جديدة. فيما، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا و271 إصابة جديدة بالفيروس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كوروناالمستجد وهو أعلى رقم خلال 24 ساعة منذ مارس الماضي. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 116 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17 حالة جديدة. وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1593.

بدوره، أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، قرار عزل لواء الرمثا عن بقية ألوية محافظة إربد ومحافظات المملكة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم حتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع حالة العزل، حسبما أفادت وكالة أنباء “بترا” الأردنية. وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

دوليا، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إصابات فيروس كورونا بلغت 5 ملايين و285546 حالة، بزيادة 56729 حالة مقارنة بإحصائها السابق. وفي تركيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1256 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 248 ألفا و117 حالة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء. في السياق، قال مسؤولون في مجال الصحة بنيوزيلندا إن رقعة تفش جديد لفيروس كورونا المستجد آخذة في الاتساع مع تسجيل عدد قياسي من الحالات الجديدة بلغ 13 بعد أن تمكنت نيوزلندا من القضاء على الفيروس مبكرا، مما يثير شكوكا إزاء إجراء الانتخابات العامة في موعدها الشهر المقبل. من جهتها، أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 4969 إصابة جديدة بكورونا وهي أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بالفيروس منذ 19 أبريل الماضي. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و 590 ألف و 501 حالة. كما سجلت باكستان 670 حالة إصابة جديدة بالفيروس وست حالات وفاة. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عن 2081 حالة إصابة جديدة مؤكدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في مختلف أنحاء إندونيسيا إلى 139 ألفا و549. من جهة أخرى، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا إن كل الدلائل تشير إلى أن جنوب إفريقيا وصلت إلى ذروة إصابات مرض كوفيد 19 وذلك لدى إعلانه إلغاء شاملا لقيود العزل العام على الاقتصاد.