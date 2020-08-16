العراق: تحذير من وجود حاويات لمواد شديدة الانفجار بميناء أم قصر

صاروخان داخل معسكر التاجي ولا إصابات

بغداد ـ وكالات: حذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة جنوب بغداد. وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة أمس الأحد “إن مصلحة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر تخزين ونقل المواد الكيمياوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام”. وأضاف “أن مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانيء أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفحار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء”. ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية “المستوردين للمواد الكيمياوية بالقطاعين الحكومي والخاص الى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانيء بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية”.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلا عن بيان للجيش أن صاروخي كاتيوشا سقطا في قاعدة التاجي التي تستضيف قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني قولها إن الصاروخين أطلقا من منطقة الراشدية. ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين. يأتي ذلك بعد أسبوع شهد العديد من الهجمات على أهداف أميركية في العراق.