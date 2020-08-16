فرنسا تطالب أفغانستان بعدم الإفراج عن مقاتلين لطالبان

باريس ـ رويترز: طلبت فرنسا من الحكومة الأفغانية عدم الإفراج عن مقاتلين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين ضمن صفقة لإطلاق سراح السجناء وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية.

ووافقت الحكومة الأفغانية على الإفراج عن 400 من السجناء المتشددين في إطار خطوات في اتجاه إجراء محادثات سلام مع مقاتلي طالبان وقال مسؤول يوم الجمعة إن 80 من هؤلاء المدانين أفرج عنهم حتى الآن.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تشعر بقلق بشكل خاص من وجود عدة إرهابيين مدانين بقتل مواطنين فرنسيين في أفغانستان ضمن الأفراد المؤهلين للإفراج عنهم.

“وهي تعارض بشدة الإفراج عن أفراد مدانين بارتكاب جرائم ضد مواطنين فرنسيين ولا سيما الجنود وموظفي الإغاثة.

“نتيجة لذلك طلبنا فورا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدما في الإفراج عن هؤلاء الإرهابيين”.

وأدى الخلاف بشأن الإفراج عن السجناء،الذين من بينهم أشخاص وجهت لهم اتهامات فيما يتعلق ببعض الهجمات الدامية في أفغانستان، إلى تأجيل مفاوضات السلام بالفعل لأشهر مع سحب الولايات المتحدة قوات بموجب اتفاق تم التوقيع عليه مع طالبان في فبراير.

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