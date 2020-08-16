لجنة المسابقات: موسم الدرجة الاولى المقبل سيكون مختلفاً

وذكرت التطبيعية في بيان ان "لجنة المسابقات استمعت لمقترحات ممثلي اندية الدرجة الأولى الذين قدموا عدداََ من النقاط المهمة التي من شأنها أن تخدم الأندية وتطور المسابقة".

وأكد رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي ان "الموسم المقبل سيكون مختلفاََ جذرياََ عن المواسم الماضية، حيث سيتم الاهتمام بواقع هذا الدوري الذي طاله الإهمال، وأصبح يسمى دوري المظاليم".



واضاف ان "التوصيات التي خرجنا بها من الاجتماع، اضافة إلى عقد اجتماعات اخرى بالتعاون مع الاتحادات الفرعية للاستماع لممثلي اندية الدرجة الأولى للمناطق الشمالية والغربية والفرات الاوسط والجنوبية، ستكون في القريب العاجل امام طاولة الهيأة التطبيعية لاتخاذ القرار النهائي لشكل وآلية الدوري بما يخدم كرتنا".