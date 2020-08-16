النزاهة تعلن تنفيذ أمر قبض لمدير صحة بابل على خلفية مخالفات مالية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن تنفيذ أمر قبض وتحري بحق المدير العام لدائرة صحة محافظة بابل.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل، وبإشراف مباشر من جهات إنفاذ القانون، نفذ أمر القبض والتحري الصادر بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة؛ وذلك نتيجة عدم حضوره؛ بناءً على أمر الاستقدام الصادر بحقه".



وكانت الهيئة قد أعلنت في العاشر من الشهر الجاري عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في صحة محافظة بابل على خلفيَّة مخالفاتٍ ومغالاةٍ في أسعار شراء مواد ومعقماتٍ، فضلاً عن رصدها مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء.

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