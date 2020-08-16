نائب يطالب بإجراء استفتاء لتقرير مصير كردستان من الانفصال قبل الانتخابات المبكرة

طالب النائب عدي عواد، الاحد، بإجراء استفتاء للمحافظات الـ 15 لتقرير مصير اقليم كردستان من الانفصال قبل الانتخابات المبكرة.
وقال عواد في بيان تلقته، الخليج 365، ان "هناك كثير من الأمور يجب أن تحل قبل إجراء الانتخابات المبكرة وأهمها، تقرير مصير إقليم كردستان من خلال إجراء استفتاء للمحافظات الـ(15)، وهل توافق على انفصال إقليم كردستان"، مشيرا الى ان "اقليم كردستان سبق له وعمل استفتاء بذلك وقد حصل على الأغلبية الساحقة بالانفصال أو (الاستقلال) كما يسمونه والقرار الأول والأخير هو قرار الشعب العراقي اجمع".
ودعا عواد الى "تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب لأقل من 50 عضوا وعدم صرف رواتب للنائب، ويكون إما منسب من الدائرة التي كان يعمل بها في حال كونه موظف أو يتم التعاقد معه براتب لا يزيد عن مليون دينار في حال لم يكن له أي راتب تقاعدي، ولا يصرف له أي تقاعد بعد انتهاء عمله وكذلك يسري الحال على الرئاسات الثلاث بخصوص التقاعد" .
وشدد النائب على ضرورة "انتخاب المحافظين ونوابهم بشكل مباشر من قبل أبناء المحافظات ويتم تكليف مسؤول الوحدة الإدارية (القائمقام) من قبل المحافظ" .
وتابع "يجب وضع ضوابط صارمة من عدم تغيب النواب وما يسمى رؤساء الكتل الذين لم يحضروا الجلسات وكذلك من لم يؤد اليمين الدستوري خلال 15 يوم من فوزه بالعضوية تعتبر عضويته ملغاة"، مؤكداً ضرورة "تغيير الدستور، وأن يلغى منصب رئيس الجمهورية والاكتفاء برئيس الوزراء وأن ينتخب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب" .
ودعا عواد الى "تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب لأقل من 50 عضوا وعدم صرف رواتب للنائب، ويكون إما منسب من الدائرة التي كان يعمل بها في حال كونه موظف أو يتم التعاقد معه براتب لا يزيد عن مليون دينار في حال لم يكن له أي راتب تقاعدي، ولا يصرف له أي تقاعد بعد انتهاء عمله وكذلك يسري الحال على الرئاسات الثلاث بخصوص التقاعد" .
وشدد النائب على ضرورة "انتخاب المحافظين ونوابهم بشكل مباشر من قبل أبناء المحافظات ويتم تكليف مسؤول الوحدة الإدارية (القائمقام) من قبل المحافظ" .
وتابع "يجب وضع ضوابط صارمة من عدم تغيب النواب وما يسمى رؤساء الكتل الذين لم يحضروا الجلسات وكذلك من لم يؤد اليمين الدستوري خلال 15 يوم من فوزه بالعضوية تعتبر عضويته ملغاة"، مؤكداً ضرورة "تغيير الدستور، وأن يلغى منصب رئيس الجمهورية والاكتفاء برئيس الوزراء وأن ينتخب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب" .
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