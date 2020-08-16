الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال 'أخطر الإرهابيين' المشتركين بمجزرة سبايكر

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الاحد، عن اعتقال "أخطر الإرهابيين" المشتركين بمجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين.

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نيوز نسخة منه، إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق، فقد تمكنوا من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهر من القاء القبض على المجرم (ن، ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة سبايكر".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت في محافظة صلاح الدين"، مؤكداً "القاء القبض على إرهابيين إثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصولياً".