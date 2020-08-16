التربية تعلن تكثيف جهودها لانجاح امتحانات المرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن تكثيف جهودها لانجاح امتحانات المرحلة الإعدادية.
وأكدت الوزارة، "ثقتها العالية بملاكاتها التربوية والاجهزة الوطنية المساندة لها والمتمثلة بوزارة الصحة والدفاع والداخلية والاتصالات والامن الوطني والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي ، لانجاح تجربة الأمتحانات باعلى مستويات الكفاءة، مع التركيز على ضرورة ابراز التعليمات والإرشادات المتعلقة بالامتحان".
وحث وزير التربية خلال الاجتماع، المدراء العامين في لمديريات العامة للتربية كافة، على "ضرورة متابعة جميع جوانب العمل وتكثيف الزيارات الميدانية والتركيز على جاهزية القاعات والتواصل المستمر مع غرف العمليات التي سيتم تشكيلها، فضلاً عن التنسيق مع اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات، بغية توفير اجواء ملائمة لأبنائنا الطلبة".
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