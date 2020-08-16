امانة بغداد تعلن تنظيف 13 الف متر من شبكة المجاري شمالي العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن تنظيف 13 الف متر من شبكة المجاري شمالي العاصمة ضمن استعداداتها المبكرة لموسم الامطار.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الاعظمية قامت باعمال تسليك وتنظيف 13 الف متر طول من شبكة المجاري الخاصة بمدينة الاعظمية خلال 30 يوماً فقط".
وأضافت أنه "تم اطلاق منتصف الشهر الماضي حملة لتنظيف وتسليك خطوط المجاري الخاصة بقاطع الاعظمية البلدي وبواسطة المكائن التخصصية"، مؤكدة "التحضير لحملة جديدة ستقوم خلالها الدائرة بتنظيف وتسليك 9 الاف متر، وتأتي هذه الحملات ضمن استعدادات امانة بغداد المبكرة لموسم الامطار".
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