اخبار العالم

الداخلية تعلن تشديد الإجراءات الأمنية خلال شهر محرم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قوله، إنه "تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، سيكون هنالك تشديد في الإجراءات الأمنية خلال شهر محرم الحرام".
وأضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها ومديرياتها ملتزمة بالتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا"، مبينا أن "هنالك تعميما صدر لقوات الشرطة في عموم البلاد بشأن تطبيق الحظر الجزئي".

وأشار إلى أن "هنالك بعض التراخي حصل في الفترة الأخيرة من قبل بعض المواطنين في مدى الالتزام بقرارات الحظر بسبب طول الفترة، ولكون أن هناك مواطنين يعتاشون على القوت اليومي، ارتأت اللجنة العليا أن يكون الحظر جزئيا مع مراعاة التوصيات الخاصة بالإجراءات الوقائية".

وأوضح المحنا، أن "وزارة الداخلية تأخذ تحذيرات وزارة الصحة على محمل الجد بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس "، لافتا إلى أن "هنالك إجراءات مشددة ستكون خلال شهر محرم، لاسيما وأن هناك دعوات من قبل المرجعية الدينية العليا بضرورة اتباع التعليمات التي تصدر من الجهات العليا وفقا لمبدأ الوقاية والتباعد الاجتماعي والتعفير والتعقيم وغيرها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن تشديد الإجراءات الأمنية خلال شهر محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا