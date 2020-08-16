الداخلية تعلن تشديد الإجراءات الأمنية خلال شهر محرم

وأضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها ومديرياتها ملتزمة بالتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا"، مبينا أن "هنالك تعميما صدر لقوات الشرطة في عموم البلاد بشأن تطبيق الحظر الجزئي".وأشار إلى أن "هنالك بعض التراخي حصل في الفترة الأخيرة من قبل بعض المواطنين في مدى الالتزام بقرارات الحظر بسبب طول الفترة، ولكون أن هناك مواطنين يعتاشون على القوت اليومي، ارتأت اللجنة العليا أن يكون الحظر جزئيا مع مراعاة التوصيات الخاصة بالإجراءات الوقائية".

وأوضح المحنا، أن "وزارة الداخلية تأخذ تحذيرات وزارة الصحة على محمل الجد بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا"، لافتا إلى أن "هنالك إجراءات مشددة ستكون خلال شهر محرم، لاسيما وأن هناك دعوات من قبل المرجعية الدينية العليا بضرورة اتباع التعليمات التي تصدر من الجهات العليا وفقا لمبدأ الوقاية والتباعد الاجتماعي والتعفير والتعقيم وغيرها".

