العشرات يتظاهرون في البصرة ويطالبون بمحاكمة مسؤولين محليين

تظاهر العشرات من المواطنين، الاحد، وسط محافظة البصرة مطالبين بمحاكمة مسؤولين محليين، بعد مقتل ناشط مدني على يد مسلحين مجهولين.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين توجهوا الى قيادة شرطة البصرة وطالبوا بمحاكمة المحافظ وقائد شرطة البصرة ومسؤول قوة الصدمة سابقا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التظاهرة تأتي بعد يومين من مقتل الناشط المدني تحسين أسامة على يد مسلحين مجهولين في البصرة".
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