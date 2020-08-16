التحالف العربي يدمر صاروخا حوثيا تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك ضمن المحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها، أمس السبت، حيث أعلن التحالف اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار الحوثية "المفخخة" داخل الأراضي اليمنية.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت هذه الطائرات من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والخميس، أعلن المالكي تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

وسبق أن اتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.