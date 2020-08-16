الإمارات وإسرائيل تؤكدان الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بينهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين.

ودشن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وغابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي خطوط الاتصال بين البلدين.

وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إسرائيل تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي، بشأن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل.

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وأكد الجانبان الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.

الخميس الماضي، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.