إكسبو 2020 يطلق صندوق إغاثة عاجلة للمتضررين من كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق " إكسبو 2020 دبي " صندوق إغاثة عاجلة بقيمة 3.7 مليون درهم /مليون دولار/ للحاصلين على منح ضمن برنامج " إكسبو لايف " الذين يواجهون صعوبات مالية نتيجة جائحة كوفيد-19.



فقد قدم البرنامج مساعدات عاجلة تتراوح قيمتها بين 184 ألفا و367 ألف درهم لـ15 مبتكرا عالميا من 13 دولة.

و في إكسبو 2020 دبي حيث تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع العالم في مكان واحد في أكتوبر 2021 سعيا للتعاون وبغية التوصل لحلول لأهم التحديات التي تواجه البشرية لا يحيد الحدث الأروع في العالم عن نهج الإمارات في العطاء مقدما مساعدات عاجلة في هذه الحقبة الصعبة.

فالدولة التي تتأهب للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها تمد يد العون لمساعدة العالم للتصدي لجائحة كوفيد-19 حيث أرسلت ما يزيد عن 1200 طن من المساعدات إلى 107 بلدان وصلت لأيدي أكثر من 1.2 مليون من أبطال قطاع الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم.

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس أول – برنامج إكسبو لايف لدى إكسبو 2020 دبي : " انسجاما مع النموذج المبهر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم إكسبو 2020 دبي بجمع العالم معا وتمكين حلول خلاقة من شأنها صنع مستقبل أفضل للجميع.. و رغم التحدي غير المسبوق الذي تمثله جائحة كوفيد-19، فإن الأمم والشعوب أظهرت قدرا هائلا من الإبداع و التعاون و الدعم لتبث روحا من التفاؤل ورغبة في صنع الفارق.. و يفخر برنامج إكسبو لايف بتشجيع مثل هذه الطموحات من خلال صندوق الإغاثة العاجلة، لدعم الشركات التي تساهم بالفعل في ترك بصمة إيجابية على مجتمعاتها، ومساعدتها على مواصلة التركيز على تحقيق أهدافها المهمة".

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و أضاف أنه منذ أن تأسس إكسبو لايف، يمنح البرنامج التمويل و الدعم للأعمال الناشئة من مختلف أنحاء العالم بهدف تحسين حياة المجتمعات المحلية وحماية عالمنا.. وسيكون الإعلان عن المشروعات الفائزة في دورة البرنامج الخامسة قريبا".

وتتضمن قائمة المبتكرين المستفيدين من صندوق الإغاثة العاجلة "أتولو إس إي" وهي مؤسسة تقنية تعليمية مقرها كندا، تطور ملصقات ناطقة مصممة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة في سن مبكرة.

و في ظل جائحة كوفيد-19، ساهمت أتولو في زيادة الوعي بشأن الصحة والسلامة من الفيروس عبر إنتاج تسجيلات بلغات متعددة، ونشرها بواسطة تطبيق للهاتف الذكي وتقنية الملصقات الناطقة.

و شمل المستفيدون من صندوق الإغاثة العاجلة أيضا "إنفست إد"، وهي شركة فلبينية ناشئة في مجال التقنية المالية، تقدم القروض والتدريب المالي للطلاب ذوي الدخل المنخفض، بما يتيح لهم إكمال تعليمهم الجامعي .. و حوالي نصف الطلاب المقترضين من إنفست إد باتوا عاطلين عن العمل بسبب جائحة كوفيد-19، وقد كثفت الشركة خدماتها التدريبية لمساعدتهم في العثور على فرص عمل جديدة.

و منذ بداية الجائحة، وبفضل التمويل الإغاثي الإضافي من إكسبو لايف، ابتكر فريق إنفست إد منتجات مالية جديدة لتمكين الطلاب من إكمال تعليمهم عن بعد.

و هناك أيضا مشروع /ناو ماني/ من دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى دعم الموظفين و تطوير العمليات التجارية.. وهو المشروع الذي يقدم أول تكنولوجيا مالية في منطقة الخليج باستخدام التقنية المصرفية عبر الهاتف المتحرك لتوفير الحسابات والشمول المالي ومجموعة من خيارات التحويلات المنخفضة التكلفة للعمال الوافدين من أصحاب الدخل المنخفض.. و تهدف ناو ماني إلى تمكين الجميع من الحصول على الخدمات المالية بتكلفة في متناول أيديهم.

وتجسد تلك المبادرات ما تتسم به دولة الإمارات ومن ثم إكسبو 2020 باعتباره أول إكسبو يقام على أرض عربية من التزام بروح الإنسانية والمشاركة والشمول التي تجسدت في التعاون الوثيق مع العالم في التصدي للجائحة.