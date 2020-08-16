شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 4348 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 176931 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل75 حالة وفاة.



وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 5860 حالة بعد تسجيل 75 حالة وفاة اليوم "الأحد"، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 125374 بعد تسجيل 2674 حالة شفاء اليوم ايضا.

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