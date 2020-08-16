محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الأحد، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأبوظبي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية للإمارات.
واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا الخطاب "غير مقبول وتحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران دبلوماسييها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و بناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.
وأكدت الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، معتبرة إياه تدخلا في الشؤون الداخلية و اعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
وشددت على أنه أمر مرفوض جملة وتفصيل؛ إذ "ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات و المعاهدات هي مسألة سيادية.
كان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أعلن أن نهج الشعب والجيش الإيرانيين سيتغير تجاه الإمارات، بعد توقيع اتفاق السلام مع اسرائيل.
ووصف باقري الاتفاق بـ "المصيبة الكبرى التى تدعو للأسف".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "خطابات تحريضية"..الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.