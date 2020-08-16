تقرير أمريكي: مصر تتربع على عرش مصدري البرتقال في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تستحوذ صادرات مصر من البرتقال على ثلث تجارة العالم من البرتقال خلال موسم 2019- 2020.

وقال تقرير للوزارة عن سوق الموالح العالمي إن إنتاج مصر من البرتقال من المتوقع أن ينخفض 17% خلال الموسم 2019- 2020 إلى 3 ملايين طن نتيجة للرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة والتي أثرت على الأزهار والثمار.

وتشير بيانات التقرير إلى موسم الحصاد والبيع والذي يكون عادة بداية من شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

ويتوقع التقرير أن تنخفض صادرات مصر من البرتقال بقيمة 200 ألف طن لتصل إلى 1.5 مليون طن مع تراجع الطلب، لكن رغم ذلك ستظل مصر متربعة على عرش كبار مصدري البرتقال في العالم، وتمثل صادراتها ثلث تجارة العالم من البرتقال.

ويقول التقرير إن الأسواق التصديرية للبرتقال المصري ستظل كما هي سابقًا والتي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والسعودية والصين.

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وبحسب التقرير فإن واردات الصين من البرتقال المصري والجنوب الأفريقي يمثلان 70% من الطلب الصيني على البرتقال.

وتتميز مصر عن الكثير من المنتجين الكبار للبرتقال بأنها تقع في محيط قريب من كبار المستوردين لهذه الفاكهة، علاوة على ملائمة المناخ والتربة لهذه الفاكهة التي تنتشر زراعتها تقريبا في كل محافظات مصر.

ويعد البرتقال الطازج من أبرز المحاصيل الزراعية التي تصدرها مصر إلى الخارج، حيث تُصدر مصر نحو 51% من إنتاجها وتستهلك 46% منه طازجًا، فيما تستخدم 3% من إنتاجها في التصنيع، بحسب تقرير سابق.

وكان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال لمصراوي سابقًا إن خلال الموسم التصديري الجاري والذي ينتهي هذا الشهر، ارتفعت قيمة بعض المحاصيل المصدرة خلال 3 أشهر الماضية مثل الموالح.

وتقول بيانات وزارة الزراعة إن صادرات الموالح بلغت مليونا و387 ألفا و625 طنا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتصدر المركز الأول لصادرات الحاصلات الزراعية خلال هذه الفترة.