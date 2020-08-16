النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعتي انهيار عقارين بالأسكندرية وآخر باسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة العقارين المنهارين بمنطقة "بحري" بالإسكندرية. كما أمر بانتقال فريق آخر لمعاينة العقار المنهار "غرب أسيوط"، واتخاذ إجراءات التحقيق وقوفًا على أسباب حدوث الواقعتين، وستعلن "النيابة العامة" ما ستسفر عنه التحقيقات في حينه.

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