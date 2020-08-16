محافظ بورسعيد يزور رئيس هيئة قناة السويس لتهنئة بـ"تجديد الثقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمقر الهيئة في محافظة الإسماعيلية، لتهنئته بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتجديد الثقة فيه رئيسا لهيئة قناة السويس.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بجهود رئيس الهيئة وجميع القيادات والعاملين بها وما يبذلونه من جهود في دفع عجلة التنمية المستدامة على أرض مصر، وما تقدمه هيئة قناة السويس من دعم متواصل وفعال لخدمة مصر.

كما أثنى محافظ بورسعيد على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، لافتا إلى أن الهيئة ترحب دائما بكافة أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرض المحافظة.