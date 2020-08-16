لافروف وبومبيو يبحثان هاتفيًا المقترح الروسي بشأن إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، في محادثة هاتفية اقتراح الرئيس الروسي فلادمير بوتين بعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول ليبيا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

تبادل الوزيران وجهات النظر حول اقتراح ابوتين، للنظر في تصاعد النقاش حول القضية الإيرانية، ولإيجاد السبل لضمان أمن موثوق به في منطقة الخليج، مع مراعاة القلق الذي تشعر به كل الأطراف ذات العلاقة.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على الدعم الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للتسوية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشدد لافروف، على أن إبرام هذه الاتفاقية في عام 2015 كان إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا هدف إلى تعزيز نظام عدم الانتشار النووي والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، كما ناقشا جدول الاتصالات الثنائية في المستقبل القريب.