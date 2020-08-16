مباحث التموين تداهم مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس قسم التحريات بمباحث التموين، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية سولار مدعم داخل المخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو 18000 لتر سولار مدعم.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.