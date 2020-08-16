ضبط 800 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:
ضبطت أجهزة الطب البيطري في محافظة الفيوم، 800 كيلو جرام من اللحوم البقري، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في بندر سنورس ومدينة الفيوم وذلك خلال حملة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.
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