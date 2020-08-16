اخبار العالم

ليبيا تبدأ مساعيها للحصول على لقاح روسي أو بريطاني ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في الشرق، سعد عقوب، الوكلاء والشركات المعنية بالبدء في عروضها للتعاقد على شراء لقاحات ، سواء اللقاح الروسي أو البريطاني.

 

وقال عقوب في بيان نشرته وزارة الصحة على "فيسبوك" إن ليبيا دخلت على خط الدول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد ، وحجز مكانها بينهم.

 

وأعلنت موسكو في 11 أوت الجاري، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، قام بتطويره معهد "غاماليا" الروسي، واجتاز كل الاختبارات.

Advertisements

 

في حين وصل اللقاح البريطاني، الذي طورته جامعة "أكسفورد" بالتعاون مع "استرازينيكا" البريطانية إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدما.

 

المصدر: بوابة الوسط الليبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تبدأ مساعيها للحصول على لقاح روسي أو بريطاني ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا