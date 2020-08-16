سوريا: 4 جرحى من قسد بانفجار استهدف آلية لهم في ريف دير الزور

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أثناء مرورها على الطريق الرئيسية في مدينة الشغفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة 4 عناصر، جراح اثنين منهم خطيرة.

كما نشر "المرصد السوري" أمس أن مجهولين استهدفوا

بعبوة ناسفة سيارة تقل مسؤول مكتب الزراعة في المجلس المدني لمحافظة دير الزور التابع لـ"الإدارة الذاتية" الكردية، حيث انفجرت صباح اليوم، على طريق بلدتي الكسرة- أبو خشب في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس الأول، استهداف مسلحين مجهولين نقطة عسكرية لـ"الدفاع الذاتي" التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستهداف بإطلاق قذيفة صاروخية ورشقات من الأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية.