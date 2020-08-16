ترامب يريد لقاء بوتين قبل الانتخابات الأمريكية

ذكرت قناة "إن.بي.سي" الأحد، نقلًا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه برغبته في الاجتماع شخصيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ووفقًا لهذه المصادر، نظرت الإدارة الأمريكية في خيارات عدة لأماكن ومواعيد القمة، بما في ذلك في سبتمبر في نيويورك.

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وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية، تعتبر الهدف من

مثل هذه القمة يكمن في الإعلان عن تقدم في تطوير اتفاق بشأن الحد من التسلح النووي.

وأحد الخيارات التي يدرسها الجانب الأمريكي، هو توقيع قادة البلدين على مسودة اتفاقية بشأن مزيد من المفاوضات حول تمديد "ستارت 3".