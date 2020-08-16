الحكم بالسجن سبع سنوات على مسئولين عراقيين بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، صدور قراري حكم بالسجن بحق مسئولين اثنين في مؤسسة الشهداء، بتهمة الإضرار عمدًا بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.



قالت الهيئة في بيان صحفي، إن "المدانين نائب رئيس مؤسسة الشهداء، وعضو مجلس الرعاية فيها الأسبقين، ارتكبا مخالفات في العقد المبرم بين المؤسسة وإحدى الشركات الألمانية،

مما أدى لإلحاق ضرر عمدي بأموال الجهة التي يعملان فيها بلغ مقداره سبعة مليارات دينار عراقي (5 ملايين دولار تقريبًا)".

وأضافت، أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء، والتحقيق

الإداري، وتقرير ديوان الرقابة المالية، فضلا عن قرينة هروب المدانين، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريتهما".

وأشارت إلى أن "المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق المدانين وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، كما أصدرت أمر قبض وتحر بحقهما، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ لمؤسسة الشهداء بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية".