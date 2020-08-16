زعيم تركي معارض ينتقد سياسة إردوغان تجاه مصر: وقحة وغير مقبولة

وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، اتهامات الرئيس رجب طيب أردوغان لحزبه بالـ"مشينه"، منتقدًا سياسته الخارجية، لا سيّما تجاه مصر ووصفها بـ"الوقحة وغير المقبولة".

وردّ أوغلو على تصريحات إردوغان، التي اتهم فيها حزب "الشعب الجمهوري" بالسعي وراء مصالح

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الدول الأخرى، بالقول: "ما تقوم به هو أنك تُعطّل عمل وزارة الخارجية، وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا لنا، ثم تأتي وتلقي التهم على حزب الشعب الجمهوري؟ التاريخ لم يسجل مثل هذه التصرفات الوقحة من قبل"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وكان إردوغان قال خلال كلمته في حفل الافتتاح الجماهيري في ريزه، إن "حزب الشعب الجمهوري يتحدث بلسان الإعلام اليوناني".

وأعرب الرئيس التركي في وقت سابق عن رفضه لإعلان مصر واليونان توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وردا على ذلك علّق المفاوضات مع أثينا واستأنف التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.