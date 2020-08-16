إسرائيل تسجل أسوأ انكماش اقتصادي منذ 45 عامًا

سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا في الربع الثاني من العام هو الأكبر منذ عام 1975 على أقل تقدير، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والإغلاق التام الذي فرضته الحكومة للسيطرة على تفشي الفيروس.

ووفقًا لبينات المكتب المركزي للإحصاء، التي نقلتها

وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا انكمش بـ7ر28% في الربع الثاني، بما يتجاوز أربعة أضعاف الانكماش الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهرت البيانات أن انتشار الفيروس والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتوائه تسببت في أضرار في كافة القطاعات تقريبا، وأن الاستهلاك الخاص كان الأكثر تضررا.

ويأتي هذا التدهور بعد أداء ضعيف في الربع الأول من العام، والذي سجل أول انكماش فصلي منذ عام 2012 ، وشهد أسوأ أداء اقتصادي في ما لا يقل عن 25 عامًا.