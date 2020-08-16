إيران: سنبيع ونصدر الأسلحة بمجرد رفع الحظر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت إيران عن استعدادها لبيع وتصدير الأسلحة لكافة الدول بما فيها لبنان بمجرد رفع الحظر في شهر أكتوبر المقبل .

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، إن بلاده ستصدر الأسلحة بمجرد رفع حظر الأسلحة المفروض عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب قرار 2231.

وأضاف حاتمي في مؤتمر صحافي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية ”نحن مستعدون لتلبية احتياجات لبنان من السلاح لكن الخيار يبقى لهم، وبالطبع هذا الاستعداد موجود -أيضا- لدول أخرى خاضعة للقانون الدولي“، مؤكدا أن ”إيران ستستفيد من الطاقات العالمية من أجل توفير ما تحتاجه بمجال صنع الأسلحة، وسوف نقوم ببيع وتصدير الأسلحة بعد رفع الحظر التسليحي عن إيران“.

وفي إشارة إلى افتتاح خط الإنتاج وترقية الدبابات في محافظة لرستان غرب إيران، رأى الوزير أنه ”بهذا الإجراء، سيتم تطوير الدبابات الموجودة في القوات المسلحة وترقيتها إلى فئة دبابات كرار“.

ودبابة ”كرار“ الإيرانية تم الكشف عنها في الـ 12 من مارس/آذار 2017.

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مجلس الأمن يرفض تمديد قرار الحظر

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي رفض محاولة أميركية لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأوضح بومبيو أن مجلس الأمن “رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد”.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين “أمر لا يغتفر”.

لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي الإيراني بحرية شراء وبيع الأسلحة التي تهدد أوروبا والشرق الأوسط”.

كما أكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن أصدقائها، الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن.