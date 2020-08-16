كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هجوم سيبراني على مؤسسة تابعة للقوات المسلحة الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ مجهولون، الأسبوع الماضي هجوما سيبرانيا على مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، وكذلك لأعضاء البوندستاغ (البرلمان الألماني).

وقد أفادت قناة ARD TV، بأن القراصنة، تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.

ونقلت القناة التلفزيونية، عن مصدر في وزارة الدفاع الألمانية، صحة المعلومات المتعلقة بهجوم الهاكر على الشبكة المعلوماتية لمؤسسة BW-Fuhrpark Service GmbH.

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وقال المصدر، إنه تم إبلاغ الوزارة بوقوع الحادث، يوم الخميس، وبعد ذلك بدأ التحقيق.

وأرسلت إدارة البرلمان، رسالة إلى النواب أنه لا يزال مجهولا "الغرض من الهجوم، ونوعه ومداه، وكذلك ما إذا كان هناك تلاعب أو تسريب للبيانات. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وشركة BW-Fuhrpark Service GmbH مملوكة بنسبة 75.1٪ لوزارة الدفاع الألمانية، و 24.9٪ من أسهمها تعود لشركة السكك الحديدية Deutsche Bahn.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، استخدم النواب الألمان خدمات الشركة 142 ألف مرة، في عام 2019.