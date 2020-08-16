كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 63 شخصا بسبب الفيضانات في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عن مقتل 63 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد منذ نهاية يوليو.

وأصدر الدفاع المدني السوداني، بيانًا أوضح فيه أن 14 ألفا و118 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.

والسودان يشهد عادة، هطول أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر، والذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة تتكرر فيها نفس الكارثة.

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وكانت الأمطار الغزيرة في 2019، أثرت على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ولفت آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار. لافتا إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.