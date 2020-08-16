كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عون يكشف حقيقة تنحيه عن رئاسة لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع محطة BFMTV الفرنسية، حقيقة تنحيه عن رئاسة لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني، استمراره في الحكم، حتى نهاية فترته الرئاسية، معتبرًا أن تركه لمنصبه سيدخل البلاد في أزمة سياسية لا داعي لها.

وقال الرئيس اللبناني، إن التحقيقات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي هز العاصمة بيرون، متشابكة وتتطلب بعض الوقت".

وأضاف الرئيس اللبناني في حواره: "تم تقسيم التحقيق إلى ثلاث مراحل، الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنترات، والى اين كانت متجهة، وما الأسباب التي دفعتها للدخول الى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 الى حين تفجير المواد المحملة بها في العام 2020؟ والمرحلة الثانية تقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة. أما المرحلة الثالثة فتقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع".

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا هائلًا منذ أيام، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.