كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دول عربية تكشف عن بؤرتين لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، بؤرتين لانتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، ما يشير إلى تحول واضح في الوضع الوبائي بعد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

ووفقًا للناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، توجد يؤرة في المركز الحدودي مع سوريا "جابر" والتي يتواجد مصابوها في الرمثا، أما البؤرة الثانية في مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمين من الخارج بالعدوى فيها.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، مازن الفراية، إنه سيتم عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية إربد وعن باقي المحافظات ابتداء من السادسة من صباح الاثنين وحتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع العزل.

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وكشف الناطق باسم اللجنة، أن قرار إغلاق حدود جابر كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى ضرورة تصحيح بعض الأمور في حدود العمري.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لواء الرمثا.

وأشار وزير الصحة الأردني، إلى أنه جرى نقل الحالات الخطرة إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان، فيما نقلت الحالات التي تعاني أعراضا خفيفة إلى منطقة العزل في البحر الميت.