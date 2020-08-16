كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية العراقية: تعاملنا بالمثل مع تركيا ردا على انتهاك سيادتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية العراقية، إنها تعاملت بالمثل مع تركيا، ردًا على انتهاكها للسيادة العراقية من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، دعت إلى تضافر الجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا.

وطالبت الخارجية العراقية، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، بالخروج بموقف عربي مُوحّد يُلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة.

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، استهداف تركيا لضباط عراقيين يعتبر تصرفا خطيرا ويمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية.

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وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلاد من أي اعتداءات خارجية.

ورفضت العمليات المشتركة في العراق، استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات وتشدد على أن تركيا "يجب أن تحل مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية".

وفي سياق آخر، أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".