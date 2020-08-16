الشاب خالد يغني للبنان.. والراية المغربية تجر عليه انتقادات الجزائرين من جديد – فيديو

أعلن الفنان الجزائري، الشاب خالد، إصداره عملا فنيا جديدا، بعد غد الثلاثاء، بعنوان “اسمها بيروت”، دعما للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وشارك الشاب خالد، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الترويجي لأغنية “اسمها بيروت”، والتي ظهر في كليبها الشاب خالد يغني من الاستوديو، وبجانبه علم بلده الأم الجزائر، وفي الجانب المقابل علم المغرب، الذي يحمل جنسيته، ويتوسطهما علم لبنان.

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وعبرت فئة من الجزائرين، في التعليقات، عن انتقداتها للشاب خالد، بسبب العلم المغربي، الذي يفتخر به دائما، كلما سنحت له الفرصة لذلك.

وتعامل نجم الراي في عمله الجديد مع الفنان اللبناني، رودج، الذي أكد أنه سيخصص أرباحه للصليب الأحمر اللبناني.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت فاجعة كبيرة، حيث أدى انفجار مرفأ بيروت لدمار كبير في المدينة، وخلف عددا كبيرا من الوفايات، والجرحى.